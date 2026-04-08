Дроны ВСУ добрались до трех жителей Белгородской области

Три человека пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. В городе Грайвороне БПЛА ударил по автомобилю, мужчина получил ранения лица и грудной клетки, сейчас он в больнице.

В городе Грайвороне FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с множественными осколочными ранениями лица, головы и грудной клетки бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ, — написал Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ ударили по территории белгородского производственного предприятия с помощью БПЛА. По его словам, были повреждены емкость и остекление административного здания. Оперативные службы работают на месте.

До этого Гладков сообщил, что семь человек пострадали при атаке ВСУ с помощью БПЛА на бронированный микроавтобус в селе Замостье Грайворонского округа. По его словам, женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями различных частей тела госпитализировали.

Также Гладков рассказал, что в Шебекинском округе из стрелкового оружия сбили восемь FPV-дронов, один воздушный шар и один БПЛА самолетного типа. Также ВСУ пытались атаковать Белгородский округ с помощью одного FPV-дрона и одного беспилотника типа «Дартс», уточнил губернатор.