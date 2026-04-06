ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью 40 БПЛА

В Белгородской области за сутки сбили 40 украинских беспилотников

В Белгородской области за сутки сбили 40 украинских беспилотников, заявил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, цели ликвидировали подразделения «БАРС-Белгород» и «Орлан».

Информация о сбитиях всех типов вражеских БПЛА на территории Белгородской области подразделениями «БАРС-Белгород» и «Орлан». С 07:00 ч. 5 апреля по 07:00 ч. 6 апреля ликвидированы 40 беспилотников, — сказано в сообщении.

По словам Гладкова, в Шебекинском округе из стрелкового оружия сбили восемь FPV-дронов, один воздушный шар и один БПЛА самолетного типа. Также ВСУ пытались атаковать Белгородский округ с помощью одного FPV-дрона и одного беспилотника типа «Дартс», уточнил губернатор.

Утром 6 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 50 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.