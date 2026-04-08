08 апреля 2026 в 12:19

ВСУ выпустили на приграничный регион более 130 дронов

Более 130 дронов ВСУ пытались атаковать Белгородскую область

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
ВСУ за прошедшие сутки атаковали населенные пункты Белгородской области, применив более 130 БПЛА и около 20 боеприпасов, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. Так, например, в Шебекинском округе удалось сбить 26 дронов.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Архангельское, Вознесеновка, Графовка, Максимовка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка и Ржевка подверглись атаке 46 беспилотников, 26 из которых были сбиты и подавлены, — сказано в сообщении.

По Белгородскому округу было выпущено 14 БПЛА, повреждены три частных дома. По Борисовскому округу — четыре дрона, урон нанесен объекту инфраструктуры и административному зданию.

Населенные пункты Грайворонского округа были атакованы с применением шести боеприпасов и 31 беспилотника. Пострадали супруги: женщина в тяжелом состоянии помещена в областную клиническую больницу, мужчина — в городскую больницу № 2 Белгорода. По данным оперштаба, в округе повреждены шесть частных домов.

Утром 8 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО уничтожили в небе над Россией более 70 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись территории Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

