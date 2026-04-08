Экс-глава Ростовской области отреагировал на планы отсудить его имущество Экс-глава Ростовской области Чуб заявил, что не знает об иске Генпрокуратуры

Бывший губернатор Ростовской области и экс-сенатор Владимир Чуб рассказал РБК, что ему пока неизвестно о намерениях Генпрокуратуры РФ обратить его имущество в доход государства. Чуб добавил, что не получал уведомлений от надзорного ведомства, а также не знаком с деталями разбирательства.

До этого стало известно, что Генпрокуратура РФ решила через суд обратить в доход государства имущество бывшего главы Ростовской области. Данные действия проводятся в рамках закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Также стало известно, что силовики задержали «мэра-недельку» — речь идет о временно исполняющем обязанности главы Нововоронежа Юрии Черенкове. Чиновник получил эту должность всего неделю назад — 1 апреля. По предварительной информации, чиновник был пойман на подкупе — возбуждено дело о получении взятки в крупном размере.