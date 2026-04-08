Дроны атаковали дипучреждение США и аэропорт в Багдаде

Посольство США в Ираке сообщило об атаках со стороны террористов с применением дронов в районе центра дипломатической поддержки США и аэропорта Багдада. В ведомстве также добавили, что эти группировки якобы могут готовить новые атаки против американских граждан и объектов в республике.

8 апреля иракские террористические группировки, поддерживающие Иран, совершили несколько атак беспилотниками вблизи центра дипломатической поддержки и международного аэропорта Багдада, — говорится в сообщении диппредставительства.

Ранее жители Ирака вышли на митинг в центре Багдада в качестве протеста против ударов США и Израиля по Ирану. По информации журналистов, тысячи участников протеста собрались на площади Ат-Тахрир. Манифестанты развернули флаги Ирака и стали выкрикивать антиамериканские и антиизраильские лозунги.

Прежде проиранские шиитские вооруженные движения Ирака заявили о прекращении ударов ракетами «Град» по базам США в Багдаде. Они пояснили, что такое решение связано с угрозой для жизни мирных жителей столицы. При этом представители движения подчеркнули, что присутствие американских войск в городе создает серьезную опасность для населения.