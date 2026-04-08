Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 19:08

Дроны атаковали дипучреждение США и аэропорт в Багдаде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Посольство США в Ираке сообщило об атаках со стороны террористов с применением дронов в районе центра дипломатической поддержки США и аэропорта Багдада. В ведомстве также добавили, что эти группировки якобы могут готовить новые атаки против американских граждан и объектов в республике.

8 апреля иракские террористические группировки, поддерживающие Иран, совершили несколько атак беспилотниками вблизи центра дипломатической поддержки и международного аэропорта Багдада, — говорится в сообщении диппредставительства.

Ранее жители Ирака вышли на митинг в центре Багдада в качестве протеста против ударов США и Израиля по Ирану. По информации журналистов, тысячи участников протеста собрались на площади Ат-Тахрир. Манифестанты развернули флаги Ирака и стали выкрикивать антиамериканские и антиизраильские лозунги.

Прежде проиранские шиитские вооруженные движения Ирака заявили о прекращении ударов ракетами «Град» по базам США в Багдаде. Они пояснили, что такое решение связано с угрозой для жизни мирных жителей столицы. При этом представители движения подчеркнули, что присутствие американских войск в городе создает серьезную опасность для населения.

Мир
Ближний Восток
Ирак
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.