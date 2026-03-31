Шиитские вооруженные движения Ирака ограничили удары по базам США

Проиранские шиитские вооруженные движения Ирака заявили о прекращении ударов ракетами «Град» по базам США в Багдаде. Они пояснили, что такое решение связано с угрозой для жизни мирных жителей столицы.

В заявлении движения сообщили, что использование ракет «Град» может причинить вред гражданам и их имуществу, поэтому от этого вида оружия отказываются. При этом они подчеркнули, что присутствие американских войск в городе создает серьезную угрозу для населения.

Шиитские группировки потребовали от иракских властей принять меры по выводу иностранных военных из столицы. По их мнению, это необходимо для обеспечения безопасности и сохранения жизни мирных жителей.

До этого сообщалось, что ракетная атака, проведенная Ираном по авиабазе имени принца Султана, расположенной на территории Саудовской Аравии, привела к ранениям среди американских военных. В результате удара также было повреждено несколько самолетов-заправщиков. Для нанесения удара Исламская Республика применяла беспилотные летательные аппараты.

Корпус стражей Исламской революции также предупредил о планируемых ударах по американским и связанным с Израилем промышленным объектам на Ближнем Востоке. Это станет ответом на атаки против иранских заводов. В иранской армии призвали сотрудников предприятий покинуть рабочие места, чтобы не подвергать опасности свои жизни.