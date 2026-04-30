Хаменеи ознаменовал новую главу в истории Персидского залива

Планы Соединенных Штатов в отношении Ирана окончательно провалились, заявил новый Верховный лидер Моджтаба Хаменеи в Telegram-канале. По его словам, поражение американцев ознаменовало новую главу в истории Персидского залива.

Сегодня, через два месяца после крупнейшей агрессии, позорного поражения Америки и срыва ее планов, начинается новая глава в истории Персидского залива и Ормузского пролива, — указывается в тексте.

Ранее посол Ирана в Египте Моджтаба Фердоуси Пур объявлял, что США проиграли войну с Ираном и теперь пытаются компенсировать это за столом переговоров. По его мнению, Вашингтон понес поражение сразу в нескольких сферах. Дипломат отметил, Иран после атак может действовать, исходя из собственных интересов. Пур отметил, что власти имеют право не проводить переговоры, «а требовать желаемого от противоположной стороны».

До этого спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф в телеобращении к нации также заявил, что США и Израиль потерпели «стратегическое поражение» в конфликте с Исламской Республикой. По его словам, противники обладают большими ресурсами, но принимают неверные решения и не смогли достичь ни одной из своих целей.