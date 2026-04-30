Хаменеи ознаменовал новую главу в истории Персидского залива

День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 14:01

Хаменеи: провал планов США ознаменовал новую главу в истории Персидского залива

Моджтаба Хаменеи Моджтаба Хаменеи Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Планы Соединенных Штатов в отношении Ирана окончательно провалились, заявил новый Верховный лидер Моджтаба Хаменеи в Telegram-канале. По его словам, поражение американцев ознаменовало новую главу в истории Персидского залива.

Сегодня, через два месяца после крупнейшей агрессии, позорного поражения Америки и срыва ее планов, начинается новая глава в истории Персидского залива и Ормузского пролива, — указывается в тексте.

Ранее посол Ирана в Египте Моджтаба Фердоуси Пур объявлял, что США проиграли войну с Ираном и теперь пытаются компенсировать это за столом переговоров. По его мнению, Вашингтон понес поражение сразу в нескольких сферах. Дипломат отметил, Иран после атак может действовать, исходя из собственных интересов. Пур отметил, что власти имеют право не проводить переговоры, «а требовать желаемого от противоположной стороны».

До этого спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф в телеобращении к нации также заявил, что США и Израиль потерпели «стратегическое поражение» в конфликте с Исламской Республикой. По его словам, противники обладают большими ресурсами, но принимают неверные решения и не смогли достичь ни одной из своих целей.

Мир
Ближний Восток
Иран
Моджтаба Хаменеи
США
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.