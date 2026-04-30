Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступит с новым заявлением

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в ближайшее время выступит с официальным заявлением, сообщает агентство Reuters. Информация о теме обращения пока не поступала.

Ранее агентство заявило, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) фактически захватил власть в Иране. По данным СМИ, война с Израилем и Соединенными Штатами в результате привела к доминированию военных командиров во всех сферах управления, а новый лидер Моджтаба Хаменеи, по словам источников, лишь легитимизирует решения генералов, а не отдает собственные директивы.

До этого представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик на брифинге обратил внимание, что переговоры США и Ирана пока проходят не так, как хотелось бы всему миру. При этом он отметил, что перемирие лучше, чем возобновление военных действий.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп с высокой долей вероятности не примет последнее переданное Ираном предложение по урегулированию конфликта. Камнем преткновения стала иранская ядерная программа.