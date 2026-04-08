Трамп удивил резкой реакцией на вопрос о его угрозах иранской цивилизации Трамп бросил трубку после вопроса журналиста об уничтожении цивилизации Ирана

Президент США Дональд Трамп прервал интервью с журналисткой службы общественного вещания PBS Лиз Сандерс после того, как она спросила его, сожалеет ли он о своей недавней угрозе уничтожить иранскую цивилизацию. Как рассказала сама Сандерс у себя в соцсетях, она задала главе Белого дома вопрос о его публикации в Truth Social, которая была размещена 7 апреля.

Сандерс сообщила Трампу, что его заявление вызвало жесткую критику со стороны демократов. После этого президент США бросил трубку, поделилась подробностями журналистка.

Трамп анонсировал в своих соцсетях уничтожение Ирана, заявив, что ночью страна погибнет, а целая цивилизация исчезнет навсегда. По словам главы Белого дома, после полной смены режима в стране к власти придут более умные и менее радикальные люди, и тогда возможно нечто «революционно-прекрасное».

Однако уже 8 апреля Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия между США и Ираном. По его словам, Вашингтон ведет с Тегераном переговоры о смягчении тарифных и санкционных ограничений и намерен плодотворно сотрудничать с Исламской Республикой.