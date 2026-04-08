08 апреля 2026 в 19:16

США и Иран разошлись в понимании мирного плана

NYT: мирный план Ирана отличается от представленного Трампом документа

Фото: Francesco Fotia/Keystone Press Agency/Global Look Press
Представленный Ираном в среду, 8 апреля, мирный план, состоящий из 10 пунктов, отличается от того документа, который президент США Дональд Трамп назвал «рабочей основой для переговоров», сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома. Чиновник отказался подробно комментировать различия между двумя документами. По словам источника, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прояснит ситуацию на брифинге в 13:00 по местному времени (20:00 мск).

По данным государственного телевидения Ирана, Тегеран предъявил 10 условий для прекращения огня, на которые США «были вынуждены согласиться». В числе этих требований — отказ от агрессии, признание контроля Ирана над Ормузским проливом, право на обогащение урана на своей территории, отмена всех основных и вторичных санкций, выплата компенсаций, а также вывод американских войск из региона.

Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана заявил об «исторической победе» в противостоянии с США и Израилем. По сообщению совета, ракетные удары были нанесены по важнейшим объектам военной инфраструктуры противника. В Иране считают, что стране и союзным силам сопротивления удалось практически полностью уничтожить американское военное присутствие в регионе.

Мир
Иран
США
переговоры
