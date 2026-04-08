Все сотрудники одного военкомата были отправлены на фронт В Киевской области весь руководящий состав ТЦК уволили после скандала

Весь руководящий состав и сотрудники Бучанского районного ТЦК в Киевской области уволены после коррупционного скандала, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он добавил, что их всех отправили на фронт.

После выявленных правонарушений в Бучанском РТЦК весь прошлый руководящий состав и все работники были отправлены на боевые должности, — написал Гончаренко.

Два года назад СБУ задержала руководителей Бориспольского и Бучанского районных военкоматов Киевской области, а также их сообщника. Их подозревают в организации незаконной схемы, помогающей военнообязанным уклоняться от мобилизации. В ходе обысков у фигурантов дела изъяли более $1 млн (80 млн рублей).

Ранее в Херсонской области сотрудники ТЦК забрали гуся у местной жительницы. Они прибыли в один из домов для призыва местного жителя, но не смогли его найти. Сотрудники ТЦК решили не возвращаться без добычи и проникли в гусятник, забрав первого же попавшегося им гуся.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сотрудникам территориальных центров комплектования разрешили применять огнестрельное оружие против жителей Херсона в случае сопротивления. Такие указания, по имеющейся информации, даны со стороны официального Киева.