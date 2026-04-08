Экс-замглавы Кубани тайно распродала имущество на десятки миллионов рублей Суд обратил в доход государства часть имущества экс-замглавы Кубани Миньковой

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова успела продать часть имущества, приобретенного незаконным путем, заявили в объединенной пресс-службе судов региона. Прикубанский районный суд Краснодара принял решение обратить в доход государства оставшиеся активы экс-чиновницы и членов ее семьи в рамках антикоррупционного иска.

Судом <...> рассмотрено исковое заявление, предъявленное к Анне Миньковой и ее родственникам об обращении в доход государства имущества, принадлежащего бывшему вице-губернатору и ее семье, — говорится в сообщении.

Уточняется, что имущество на сумму 338,6 млн рублей было приобретено на неподтвержденные доходы и оформлено на родственников. Так как часть активов была продана, суд постановил взыскать компенсацию в размере 90 млн рублей.

Минькова покинула пост вице-губернатора в октябре 2025 года по собственному желанию. Она курировала социальную сферу региона, а после ухода заняла должность генерального директора медиагруппы «Кубань-24».

