Треска в банке — вы серьезно это едите?: северный деликатес, который тает во рту

Если вы думаете, что вкусная рыба — это долго и сложно, этот рецепт вас приятно удивит. Треска в банке получается нежной, ароматной и буквально тает во рту. А главное — минимум усилий и простой набор продуктов.

Ингредиенты:

филе трески — 600 г;

соль крупная — 20 г;

сахар — 10 г;

сушеный укроп — 1 ч. л.;

черный перец горошком — 12–15 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 80–150 г.

Приготовление

Филе нарежьте пластами примерно по полсантиметра — удобнее, если рыба слегка подморожена. Смешайте соль, сахар и укроп, лавровый лист поломайте, чеснок нарежьте. На дно банки насыпьте немного смеси, затем выложите слой рыбы, добавьте чеснок, лаврушку и перец. Повторяйте слои до заполнения. В конце залейте маслом так, чтобы оно пропитало все содержимое. Оставьте при комнатной температуре на 8–10 часов, затем уберите в холодильник еще на несколько часов. Подавайте на ржаном хлебе или к картофелю — вкус получается насыщенный и очень домашний.

Ранее сообщалось, что иногда хочется побаловать себя домашними пирожными, но без долгой возни с тестом. В таком случае выручает простой десерт из готового слоеного теста.