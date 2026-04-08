ФСИН опровергла информацию о побеге шести заключенных в Чувашии

Федеральная служба исполнения наказаний в России опровергла информацию о побеге шести заключенных из специального вагона в Чувашии, передает РИА Новости. Ранее стало известно, мужчины якобы спрыгнули с поезда, имея при себе оружие.

Распространяемая в СМИ информация о побеге осужденных из специального вагона на территории Чувашской республики не соответствует действительности, — сообщили в пресс-бюро.

Ранее сообщалось, что в Курганской области правоохранительные органы предотвратили попытку захвата заложника и побега заключенного, отбывающего срок за тяжкое преступление. По факту происшествия возбуждены уголовные дела.

До этого правоохранители предотвратили теракт в колонии Ростовской области, который готовили заключенные из стран Средней Азии. Причастные к приготовлению совершения преступления были сторонниками террористической организации, запрещенной в России.

Также полиция в Марий Эл задержала подростка, который сбежал из-под домашнего ареста, переодевшись в женскую одежду и надев парик. Экипаж дорожно-патрульной службы во время дежурства в пригороде обратил внимание на девушку, стоявшую на обочине трассы. Инспекторы решили проверить ее, и тогда переодетый подросток сам признался, что сбежал из дома.