08 апреля 2026 в 14:56

ФСИН опровергла информацию о побеге шести заключенных в Чувашии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Федеральная служба исполнения наказаний в России опровергла информацию о побеге шести заключенных из специального вагона в Чувашии, передает РИА Новости. Ранее стало известно, мужчины якобы спрыгнули с поезда, имея при себе оружие.

Распространяемая в СМИ информация о побеге осужденных из специального вагона на территории Чувашской республики не соответствует действительности, — сообщили в пресс-бюро.

Ранее сообщалось, что в Курганской области правоохранительные органы предотвратили попытку захвата заложника и побега заключенного, отбывающего срок за тяжкое преступление. По факту происшествия возбуждены уголовные дела.

До этого правоохранители предотвратили теракт в колонии Ростовской области, который готовили заключенные из стран Средней Азии. Причастные к приготовлению совершения преступления были сторонниками террористической организации, запрещенной в России.

Также полиция в Марий Эл задержала подростка, который сбежал из-под домашнего ареста, переодевшись в женскую одежду и надев парик. Экипаж дорожно-патрульной службы во время дежурства в пригороде обратил внимание на девушку, стоявшую на обочине трассы. Инспекторы решили проверить ее, и тогда переодетый подросток сам признался, что сбежал из дома.

Россия
ФСИН
побеги
Чувашия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский выступил с экстренным обращением к России
Психолог объяснила, как стоит относиться к ревности
Раскрыты подробности уголовного дела «мэра-недельки»
Умер бывший тренер баскетбольного клуба ЦСКА
«Исключений не будет»: Трамп поставил жесткий ультиматум союзникам Ирана
Названы вероятные сроки освобождения Славянска и Краматорска
Россия отвергла инициативу ООН по переходу на чистую энергетику
Жительнице Крыма вынесли приговор за нападение на спящего сожителя с ножом
Диетолог ответила, почему опасно переедать на ночь
ЦАХАЛ нанесла «самый мощный удар» по всему Ливану
Диетолог раскрыла, чем лучше всего покрасить яйца на Пасху
ФСИН опровергла информацию о побеге шести заключенных в Чувашии
Онищенко объяснил, почему четвертая стадия рака пока остается приговором
Суд вернул похищенные на строительстве фортификаций миллионы
Слова о Путине, процедуры омоложения, разводы: как живет Галина Данилова
Трамп наметил курс в отношениях с Ираном
Ученый объяснил, почему бобры полезны для окружающей среды
«Не секрет»: Захарова назвала страну-лидера по черной трансплантологии
Теннисист Медведев потерпел самое сокрушительное поражение в карьере
Ученый ответил, почему Россия не отправляет миссии на Луну
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

