08 апреля 2026 в 15:29

Юрист напомнил об условиях работы для подростков

Юрист Кофанов: детям от 16 до 18 лет нельзя трудиться больше 35 часов в неделю

Подросткам от 16 до 18 лет нельзя трудиться больше 35 часов в неделю, а при совмещении с учебой — свыше 17,5 часа, напомнил в беседе с 360.ru юрист Дмитрий Кофанов. Для детей от 14 до 16 лет общее количество рабочего времени не должно превышать 24 часов за семь дней.

Сотрудникам в возрасте от 16 до 18 лет запрещено поднимать тяжести, работать во вредных или опасных условиях, подчеркнул Кофанов. Для них также обязательны регулярные медицинские осмотры и увеличенный отпуск — 31 календарный день вместо стандартных 28. Их нельзя привлекать к деятельности, которая может навредить здоровью или нравственному развитию, например к работе в ночных клубах, к продаже алкоголя, табака или материалов эротического содержания.

По словам эксперта, подростки от 14 лет имеют еще больше ограничений при трудоустройстве. От них требуется письменное согласие одного из родителей — исключение есть для 15-летних, которые уже получили основное общее образование и учатся в вечерней школе, техникуме или колледже.

Ранее юрист Иван Курбаков заявил, что руководителю, оскорбившему подчиненного, может грозить штраф до 200 тыс. рублей либо увольнение. По его словам, если сотрудник напишет заявление, работодатель обязан инициировать служебное расследование.

