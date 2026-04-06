Юрист рассказал, чем для начальства чреваты оскорбления подчиненных Юрист Курбаков: начальству грозят большие штрафы за оскорбления сотрудников

Руководителю, оскорбившему подчиненного, может грозить штраф до 200 тыс. рублей либо увольнение, сообщил РИА Новости член Ассоциации юристов России Иван Курбаков. По его словам, если сотрудник напишет заявление, работодатель обязан инициировать служебное расследование.

По закону оскорбление влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тыс., на должностных лиц — до 50 тыс., а на юридических лиц — до 200 тыс., — пояснил Курбаков.

При подтверждении факта унижения чести и достоинства в неприличной форме виновному грозит дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. Помимо этого, сотрудник имеет право обратиться в суд с иском о защите репутации и потребовать компенсацию морального вреда. Если же оскорбления сопровождаются угрозами или шантажом, не исключена уголовная ответственность, резюмировал юрист.

Ранее кандидат юридических наук доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева сообщила, что привлечение сотрудника к сверхурочной работе без правильного оформления и оплаты грозит компаниям штрафом до 50 тыс. рублей. По словам эксперта, работодатели не имеют права требовать постоянной внеурочной работы от сотрудников.