Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 20:03

Юрист рассказал, чем для начальства чреваты оскорбления подчиненных

Юрист Курбаков: начальству грозят большие штрафы за оскорбления сотрудников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Руководителю, оскорбившему подчиненного, может грозить штраф до 200 тыс. рублей либо увольнение, сообщил РИА Новости член Ассоциации юристов России Иван Курбаков. По его словам, если сотрудник напишет заявление, работодатель обязан инициировать служебное расследование.

По закону оскорбление влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тыс., на должностных лиц — до 50 тыс., а на юридических лиц — до 200 тыс., — пояснил Курбаков.

При подтверждении факта унижения чести и достоинства в неприличной форме виновному грозит дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. Помимо этого, сотрудник имеет право обратиться в суд с иском о защите репутации и потребовать компенсацию морального вреда. Если же оскорбления сопровождаются угрозами или шантажом, не исключена уголовная ответственность, резюмировал юрист.

Ранее кандидат юридических наук доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева сообщила, что привлечение сотрудника к сверхурочной работе без правильного оформления и оплаты грозит компаниям штрафом до 50 тыс. рублей. По словам эксперта, работодатели не имеют права требовать постоянной внеурочной работы от сотрудников.

Общество
юристы
начальники
сотрудники
оскорбления
наказания
штрафы
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.