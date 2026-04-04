04 апреля 2026 в 10:07

Компании предупредили о больших штрафах за неоплату сверхурочной работы

Юрист Рогалева рассказала о штрафах компаниям за неоплату сверхурочной работы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Привлечение сотрудника к сверхурочной работе без правильного оформления и оплаты грозит компаниям штрафом до 50 тыс. рублей, сообщила ТАСС кандидат юридических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева. По словам эксперта, работодатели не имеют права требовать постоянной внеурочной работы от сотрудников.

Если нарушение подтвердится, например, принуждение к работе без оплаты и без оформления, работодатель понесет ответственность, — указала она.

Как отметила Рогалева, при необходимости можно ввести ненормированный рабочий день или периодически оформлять оплачиваемую сверхурочную работу с согласия сотрудника. Административная ответственность наступает по статье 5.27 КоАП. Штраф для должностных лиц (директора) или ИП составит от одной до пяти тысяч рублей, а для организации (юрлица) — от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее член Ассоциации юристов России Иван Курбаков сообщил, что работодателю за незаконный вызов сотрудника на работу в выходной или праздничный день может грозить наказание. По его словам, привлечение человека к работе в такие дни производится только при его согласии.

Общество
штрафы
компании
работники
переработки
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

