Компании предупредили о больших штрафах за неоплату сверхурочной работы

Привлечение сотрудника к сверхурочной работе без правильного оформления и оплаты грозит компаниям штрафом до 50 тыс. рублей, сообщила ТАСС кандидат юридических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева. По словам эксперта, работодатели не имеют права требовать постоянной внеурочной работы от сотрудников.

Если нарушение подтвердится, например, принуждение к работе без оплаты и без оформления, работодатель понесет ответственность, — указала она.

Как отметила Рогалева, при необходимости можно ввести ненормированный рабочий день или периодически оформлять оплачиваемую сверхурочную работу с согласия сотрудника. Административная ответственность наступает по статье 5.27 КоАП. Штраф для должностных лиц (директора) или ИП составит от одной до пяти тысяч рублей, а для организации (юрлица) — от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее член Ассоциации юристов России Иван Курбаков сообщил, что работодателю за незаконный вызов сотрудника на работу в выходной или праздничный день может грозить наказание. По его словам, привлечение человека к работе в такие дни производится только при его согласии.