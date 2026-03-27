Юрист раскрыл важный нюанс о вызове сотрудника на работу в выходной

Юрист раскрыл важный нюанс о вызове сотрудника на работу в выходной Юрист Курбаков: незаконный вызов сотрудника на работу в выходной грозит штрафом

Работодателю за незаконный вызов сотрудника на работу в выходной или праздничный день может грозить наказание, заявил в беседе с РИА Новости член Ассоциации юристов России Иван Курбаков. По его словам, привлечение человека к работе в такие дни производится только при его согласии.

За незаконное привлечение сотрудника к работе работодателю грозит административная ответственность по статье 5.27 КоАП РФ, — уточнил юрист.

Санкции данной статьи подразумевают предупреждение или штраф в размере до 50 тыс. рублей. При этом беременные женщины и несовершеннолетние в целом не могут привлекаться к труду в выходные и праздничные дни, резюмировал Курбаков.

Ранее сообщалось, что российское законодательство не запрещает своим гражданам трудиться сразу на нескольких работах. Как пояснила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, совместительство допускается при условии, что графики не пересекаются, а основное место работы остается приоритетным.

До этого стало известно, что работодатель вправе привлечь сотрудника к сверхурочной смене без получения письменного согласия в случае экстренной ситуации. ТК РФ допускает привлечение к сверхурочной работе при необходимости предотвратить катастрофу, производственную аварию, устранить их последствия, а также при ЧС.