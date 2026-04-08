Психолог объяснила, как стоит относиться к ревности Психолог Щанкина призвала не оценивать ревность только в негативном ключе

Вопреки современным мнениям, что ревность является признаком недоверия, собственничества и эмоциональной незрелости, данное чувство тоже необходимо, заявила психолог Наталия Щанкина. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что любые эмоции пытаются указать на что-то человеку.

Любые чувства, которые у нас есть, нам нужны. Будь то приятные или неприятные, они нам про что-то говорят. И ревность тоже про что-то говорит, — пояснила Щанкина.

Специалист уточнила, что не стоит делить чувства на плохие и хорошие. Она порекомендовала обратить внимание на то, о чем сигнализирует ревность и какие внутренние процессы стоят за этой эмоцией.

