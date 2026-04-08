Психолог объяснила, как стоит относиться к ревности

08 апреля 2026 в 15:25

Психолог Щанкина призвала не оценивать ревность только в негативном ключе

Вопреки современным мнениям, что ревность является признаком недоверия, собственничества и эмоциональной незрелости, данное чувство тоже необходимо, заявила психолог Наталия Щанкина. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что любые эмоции пытаются указать на что-то человеку.

Любые чувства, которые у нас есть, нам нужны. Будь то приятные или неприятные, они нам про что-то говорят. И ревность тоже про что-то говорит, — пояснила Щанкина.

Специалист уточнила, что не стоит делить чувства на плохие и хорошие. Она порекомендовала обратить внимание на то, о чем сигнализирует ревность и какие внутренние процессы стоят за этой эмоцией.

Ранее психолог Елизавета Куликова предупредила, что резкий и неосознанный переход к ЗОЖ может привести к пищевым расстройствам и истощению. Она отметила, что в погоне за красотой и долголетием люди нередко сталкиваются с депрессией и тревожностью.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
