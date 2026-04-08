08 апреля 2026 в 15:17

Умер бывший тренер баскетбольного клуба ЦСКА

Бывший тренер баскетбольного клуба ЦСКА Вуйошевич умер на 68-м году жизни

Душко Вуйошевич Душко Вуйошевич Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Бывший главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Душко Вуйошевич скончался, сообщает пресс-служба армейского клуба в Telegram-канале. Отмечается, что ему было 67 лет.

ЦСКА выражает глубочайшие соболезнования родным, близким Душко Вуйошевича и всему баскетбольному сообществу, с огромным уважением относившемуся к заслугам выдающегося специалиста, — говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.

Вуйошевич возглавлял ЦСКА в 2010 году. Все свои главные тренерские успехи он достиг, работая с сербским «Партизаном». Под его руководством команда с 2006 по 2010 год четыре раза становилась чемпионом страны, а с 2001 по 2006 год пять раз выигрывала чемпионат Сербии и Черногории.

Ранее журналист Эммануэль Рошу сообщил, что бывший наставник петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной Румынии Мирча Луческу скончался на 81-м году жизни в результате сердечного приступа. Состояние специалиста осложнилось в конце 2025 года, когда обычная простуда усугубила имевшиеся у него проблемы со здоровьем.

