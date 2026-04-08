Захарова обозначила позицию России по участию Армении в ОДКБ

Россия заинтересована в том, чтобы Армения полностью вернулась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, документально подтверждено, что Ереван является участником объединения.

Конечно, мы заинтересованы в восстановлении армянской стороной своего полноформатного участия в деятельности общей для нас структуры безопасности, — сказала Захарова.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна вряд ли пойдет на разрыв отношений с ОДКБ и ЕАЭС, несмотря на периодические споры вокруг цен на газ и товары. Он отметил, что подобные дискуссии ведутся годами и не являются признаком выхода из союзов. По его словам, недавняя встреча президента РФ Владимира Путина с армянским премьером Николом Пашиняном в Москве прошла в рабочем и эффективном ключе, что снимает остроту многих вопросов. Политик подчеркнул, что Ереван ценит достигнутые договоренности.

До этого Путин во время переговоров с Пашиняном заявил, что ОДКБ не могла вмешаться в ситуацию с Карабахом после заявлений армянского руководства в Праге в 2022 году. По его словам, это было некорректно.