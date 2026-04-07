Скончался Мирча Луческу, бывший тренер «Зенита»: чем запомнился и как умер

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу скончался в возрасте 80 лет. Что известно о его последних днях, какой след оставил в футболе?

Жизнь и карьера

Мирча Луческу родился в 1945 году в Румынии. С раннего возраста он занимался футболом и впоследствии стал профессиональным игроком, а затем тренером.

Тренерская карьера Луческу продолжалась несколько десятилетий. Он работал с клубами из разных стран, включая Румынию, Италию и Турцию, а также возглавлял национальные сборные. На протяжении своей карьеры он завоевал десятки трофеев и считался одним из наиболее опытных специалистов европейского футбола.

Особую известность Луческу получил благодаря работе в донецком «Шахтере», а также в киевском «Динамо». Кроме того, он тренировал такие клубы, как «Интер», «Галатасарай» и «Бешикташ». Всего за карьеру Луческу выиграл более 30 трофеев.

Работа в «Зените»

Для Санкт-Петербурга имя Луческу связано с сезоном-2016/17. Румынский специалист возглавил «Зенит» 24 мая 2016 года, сменив Андре Виллаш-Боаша, и уже в июле привел команду к победе в Суперкубке России, обыграв ЦСКА со счетом 1:0. В чемпионате России петербургский клуб под его руководством длительное время сохранял участие в борьбе за первое место, а в Лиге Европы уверенно прошел групповой этап, одержав пять побед в шести матчах. Одним из наиболее заметных эпизодов стала игра против «Маккаби» в Израиле, завершившаяся победой «Зенита» со счетом 4:3 после 0:3 по ходу встречи.

В то же время сезон оказался противоречивым по результатам. Осенью «Зенит» потерпел крупное поражение от «Анжи» в Кубке России — 0:4, а весной завершил выступление в Лиге Европы после противостояния с «Андерлехтом». В чемпионате России команда заняла третье место, набрав 61 очко и уступив одно очко ЦСКА, занявшему вторую позицию. После домашнего поражения от «Терека» клуб утратил шансы на чемпионство, после чего сотрудничество с тренером было завершено.

Луческу также привлекал внимание своими публичными высказываниями. В ходе сезона он неоднократно критиковал судейство и организацию российского футбола, а после ухода заявил, что решение возглавить «Зенит» было большой ошибкой. При этом именно в период его работы клуб завоевал последний трофей перед назначением Сергея Семака.

Болезнь и последние дни

80-летний тренер потерял сознание 29 марта перед тренировкой сборной Румынии. Его увезли в больницу, затем Луческу пережил сердечный приступ. К вечеру 4 апреля ему стало хуже, а в ночь на 5 апреля организм перестал реагировать на лечение.

Медики сообщили о наличии сопутствующих проблем, включая нарушения кровообращения и последствия инсультов. Состояние тренера оставалось тяжелым, его перевели в реанимацию и ввели в искусственную кому.

Несмотря на усилия врачей, спасти Луческу не удалось. Он скончался 7 апреля 2026 года после осложнений, вызванных сердечным приступом.

«Трагическая новость. Мирча Луческу скончался», — написал журналист Эммануэль Рошу.

