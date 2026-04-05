Экс-тренера «Зенита» ввели в искусственную кому

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 18:02

Бывшего тренера «Зенита» Луческу ввели в искусственную кому

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Медики были вынуждены ввести бывшего тренера «Зенита» Мирчу Луческу в состояние искусственной комы, сообщает Tribuna. По информации журналистов, решение было принято из-за тяжелой аритмии у спортсмена.

Известно, что 80-летний тренер потерял сознание 29 марта перед тренировкой сборной Румынии. Его увезли в больницу, затем Луческу пережил сердечный приступ. К вечеру 4 апреля ему стало хуже, а в ночь на 5 апреля организм перестал реагировать на лечение. По предварительной информации, он находится в тяжелом состоянии.

Тренер возглавлял «Зенит» с мая 2016-го по май 2017 года. Последним местом работы Луческу стала сборная Румынии, которой он руководил с 2024 года.

Ранее звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева рассказала, что чувствует себя гораздо лучше после пережитых проблем с сердцем. Актриса вызывала скорую помощь из-за приступа аритмии.

До этого кардиолог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Александр Рогачев предупредил, что зубная боль в левой части ротовой полости и одышка могут быть предвестниками инфаркта. По его словам, при возникновении таких симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Спорт
Румыния
Мирча Луческу
ФК Зенит
аритмия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.