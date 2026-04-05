Экс-тренера «Зенита» ввели в искусственную кому

Бывшего тренера «Зенита» Луческу ввели в искусственную кому

Медики были вынуждены ввести бывшего тренера «Зенита» Мирчу Луческу в состояние искусственной комы, сообщает Tribuna. По информации журналистов, решение было принято из-за тяжелой аритмии у спортсмена.

Известно, что 80-летний тренер потерял сознание 29 марта перед тренировкой сборной Румынии. Его увезли в больницу, затем Луческу пережил сердечный приступ. К вечеру 4 апреля ему стало хуже, а в ночь на 5 апреля организм перестал реагировать на лечение. По предварительной информации, он находится в тяжелом состоянии.

Тренер возглавлял «Зенит» с мая 2016-го по май 2017 года. Последним местом работы Луческу стала сборная Румынии, которой он руководил с 2024 года.

