Профессор Лузянин: роль России и Китая в установлении мира на Ближнем Востоке очевидна

Роль России и Китая в установлении мира на Ближнем Востоке очевидна, заявил профессор Сергей Лузянин. По его словам, которые приводит ИС «Вести», перед объявлением перемирия Пекин вел переговоры с Пакистаном, Турцией и Саудовской Аравией, а глава российского государства Владимир Путин тесно контактировал с коллегами из стран Персидского залива.

Роль России и Китая в этом перемирии, казалось бы, неочевидна. Нет, она очень очевидна, — отметил он.

Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

Также Аракчи заявил, что Тегеран открывает Ормузский пролив для судов. По его словам, это решение будет действовать две недели. При этом он подчеркнул, что проходящие через пролив суда должны будут координировать свои действия с армией страны.