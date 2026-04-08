В Москве промоют памятник Юрию Гагарину

В Москве в преддверии Дня космонавтики промоют памятник Юрию Гагарину, сообщает «Москва 24». Работы проведут специалисты Комплекса городского хозяйства.

Сообщается, что промывку памятника космонавту планируется завершить за день. Ход работ проконтролируют реставраторы и эксперты департамента культурного наследия.

Очистка будет проводиться с использованием специального вспененного раствора и других нейтральных средств. Перед началом работ специалисты проверят памятник на отсутствие ржавчины и повреждений.

Ранее сообщалось, что в России с 6 по 12 апреля состоится Неделя космоса. На протяжении семи дней жители различных регионов смогут посетить тематические мероприятия — просветительские марафоны, мастер-классы, различные форумы, кинопоказы и шоу.