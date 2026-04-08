08 апреля 2026 в 15:34

«Провел ночь в казино»: тренер объяснил унизительный проигрыш Медведева

Тренер Янчук назвал случайностью поражение Медведева от Берреттини в Монте-Карло

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: Chryslene Caillaud/Psnewz/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российский теннисист Даниил Медведев заслуживает играть на поздних стадиях турниров, заявил NEWS.ru заслуженный тренер РФ Виктор Янчук. Он назвал случайностью поражение спортсмена от итальянца Маттео Берреттини во втором круге турнира в Монте-Карло.

Это удивительно. У меня одна догадка: разве что Даня провел ночь за столом в игровом зале в известном казино. По-другому трудно объяснить, как он готовился и что делал накануне, чтобы быть в таком разобранном виде. Берреттини — хороший игрок, но не настолько, чтобы Медведев не мог взять ни одного гейма. Даже сменой покрытия это объяснить сложно. Просто плохая подготовка, — сказал Янчук.

Специалист назвал произошедшее случайностью. Янчук выразил надежду, что Медведев восстановит свою форму и покажет уровень мастерства.

Ранее россиянин проиграл Берреттини со счетом 0:6, 0:6. Встреча продолжалась 50 минут. По ходу матча Медведев сломал ракетку о корт и выбросил ее в мусорное ведро. Этот случай стал первым в карьере Медведева, когда ему не удалось выиграть ни одного гейма. В рейтинге ATP Берреттини занимает 90-ю строчку.

Даниил Медведев
теннисисты
Виктор Байбаков
В. Байбаков
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
