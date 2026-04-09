Скоро освободим весь Донбасс: Сырский и ВСУ сдают Константиновку

Главком ВСУ Александр Сырский прибыл в район Константиновки, где у украинской армии, по его словам, непростое положение — в основном из-за нехватки боеприпасов и потерь в живой силе. При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ уже закрепились в промзоне и частном секторе города. Что сейчас происходит в населенном пункте, который называют южными воротами к Славянско-Краматорской агломерации, и что визит Сырского на самом деле говорит о ситуации для ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно о визите Сырского в Константиновку

Сырский 7 апреля рассказал в своих соцсетях, что побывал в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике, где проходит линия боевого соприкосновения. По словам главкома, он посетил зону дислокации частей 19-го корпуса ВСУ, урегулировал «ряд проблемных вопросов», а также вручил награды бойцам 2-го корпуса украинской Нацгвардии.

Генерал признал, что на данном направлении ВС РФ активно пытаются улучшить тактическое положение, используя атаки небольшими группами пехоты и массовые налеты БПЛА. По его словам, эти операции требуют от украинских подразделений принять немедленные меры по противодействию.

«Особое внимание уделил анализу предложений командиров относительно неотложных потребностей подразделений. Ключевыми аспектами стали вопросы усиления возможностей по противодействию средствам БПЛА противника, снабжения боеприпасами и другими материально-техническими средствами», — подчеркнул главком ВСУ.

ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военный и международный эксперт, специалист по разведкам и армиям НАТО профессор Дипакадемии МИД России Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru заметил: украинские формирования в Константиновке действительно оказались в тяжелом положении. Однако визит Сырского на линию боевого соприкосновения может быть фейком, состряпанным ради пиара.

«Уже несколько суток дорога на Константиновку полностью контролируется нашими дронами. Все, что по дороге и по полям движется, уничтожают. Сомневаюсь, что Сырский смог туда проникнуть и уж тем более выбраться», — указал эксперт.

Какая сейчас обстановка в Константиновке

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 6 апреля сообщил, что российские военные закрепились в промзоне и частном секторе Константиновки. «В самом городе еще местами есть „слоеный пирог“, но тем не менее мы говорим о том, что мы присутствуем в населенном пункте», — рассказал он.

Глава региона Денис Пушилин отмечал, что ВС РФ продвигаются к Константиновке по флангам рядом с населенными пунктами Илиновка и Новодмитровка. Боевые действия идут в центральной части города — в районе железнодорожного вокзала. «Противник пытается удержаться и закрепиться в промзоне. Но наши подразделения приближают освобождение этого населенного пункта», — уточнил он. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Артамонов считает, что для гарнизона ВСУ в Константиновке начался обратный отсчет — он может быть уничтожен или сдастся в течение нескольких недель или даже дней.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил: если это произойдет, то дальнейшее пребывание Сырского на посту главкома окажется под вопросом.

«Судьба Сырского зависит от Константиновки. Им могут пожертвовать, назначить кого-нибудь другого. Когда российские войска освободят город и будут продвигаться дальше, [ВСУ] могут найти какого-нибудь бандерлога. <...> Неслучайно Сырского зовут мясником. Положил он немало народу, давно остается на посту после [Валерия] Залужного. Я думаю, он дал указание держаться, возможно, до лета. Но у ВСУ не получится», — полагает Дандыкин.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Когда и как ВС РФ освободят Донбасс

Константиновку называют южными воротами Славянско-Краматорской агломерации — последнего мощного оплота ВСУ в Донбассе. Артамонов отметил: как только город будет взят, российским войскам откроется прямая дорога на две оставшиеся «крепости» украинской армии.

По его словам, в Славянске и Краматорске ВС РФ предстоит столкнуться с мощными укреплениями ВСУ — они были построены еще в советские годы на случай ядерной войны, а позже переоборудованы инженерами из стран НАТО. Однако у украинской армии очень большие проблемы со снабжением. Немалая часть боекомплекта, которую ВСУ могли получить от европейских партнеров Украины, уже ушла на Ближний Восток и была там израсходована.

«Кроме того, у ВСУ колоссальная чехарда с поставками. Есть оружие американское, британское, французское. Это все разные системы, каждая из которых требует отдельного обслуживания, а его в условиях текущих военных действий провести невозможно», — заметил собеседник.

Он допустил, что украинские формирования могут засесть в подвалах промзон Славянска и Краматорска.

«Но эти „промки“ мы можем, во-первых, изолировать, как „Азовсталь“, а во-вторых, уничтожать бомбами вместе с засевшими бойцами ВСУ. И уничтожать можем не только ФАБами», — пояснил эксперт.

Так, эксперт предположил, что для поражения противника в Славянско-Краматорской агломерации ВС РФ задействуют ОДАБ — специализированные боеприпасы, работающие по принципу объемного взрыва. Сначала заряд распыляет в воздухе горючее вещество, создавая аэрозольное облако, а затем детонатор его «подрывает», уничтожая укрытия и технику и буквально сжигая живую силу врага.

«Также я не исключаю применение „Орешника“. Но его применять будут очень точечно, чтобы не тряхнуло жилые кварталы Славянска и Краматорска, а также соседний Донецк», — предположил собеседник.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Военэксперт Юрий Кнутов в свою очередь считает: Славянск и Краматорск будут брать в клещи с севера и юга.

«Для этого на юге нужно занять Константиновку, Дружковку и Доброполье, а на Севере — Красный Лиман», — пояснил он в разговоре с NEWS.ru.

В таком случае российские войска поставят под огневой контроль все подходы к агломерации и будут «выкуривать» оттуда гарнизон ВСУ.

«Без боекомплекта, ротации кадров, медикаментов, продовольствия они долго не продержатся», — пояснил Юрий Кнутов.

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что задача освобождения Донбасса в ближайшие месяцы выглядит вполне реалистичной. По мнению Артамонова, взять Славянско-Краматорскую агломерацию, а значит — окончательно добить ВСУ в Донбассе, можно уже к концу лета. А после этого, полагает аналитик, ВС РФ могут сконцентрировать свои главные усилия на южном участке фронта — в Запорожье, Херсоне и на побережье Черного моря.

