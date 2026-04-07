Военэксперт ответил, чем грозит Сырскому потеря Константиновки

Потеря Константиновки может стоить главкому ВСУ Александру Сырскому должности, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал новость об экстренном визите военачальника в город с целью стабилизации фронта. Однако, по словам Дандыкина, на данный момент украинский генерал вполне устраивает президента страны Владимира Зеленского.

Судьба Сырского зависит от Константиновки. Им могут пожертвовать, назначить кого-нибудь другого. Когда российские войска освободят город и будут продвигаться дальше, [ВСУ] могут найти какого-нибудь бандерлога. Хотя надо отдать должное, что Сырский еще советский офицер. Он закончил училище в Москве. На данный момент главком устраивает Зеленского. Не случайно его зовут мясником. Положил он немало народу, давно остается на посту после [Валерия] Залужного (экс-главком ВСУ. — NEWS.ru). Я думаю, он дал указание держаться. До лета, может быть. Я думаю, у ВСУ не получится, — высказался Дандыкин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются к Константиновке с флангов, расположенных рядом с Илиновкой и Новодмитровкой. По его словам, ВСУ стремятся удержать позиции в промышленной зоне города. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.