Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 17:35

Тертый картофель, грибы и сметана — выложите в форму и запеките. Ароматная картофельная запеканка «как в деревне» за 30 минут

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Тертый картофель, грибы и сметана — выложите в форму и запеките. Ароматная картофельная запеканка «как в деревне» за 40 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного семейного ужина без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, хрустящая сверху золотистая корочка и сочная, нежная середина, где картофель пропитан сливочно-грибным ароматом.

Для приготовления вам понадобится: 5-6 картофелин, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 200 мл сметаны, 100 г сыра, соль, перец, растительное масло. Картофель очистите и натрите на крупной терке, слегка отожмите сок. Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте до готовности. В смазанную маслом форму выложите половину картофеля, разровняйте. Сверху распределите грибную зажарку, посолите, поперчите. Накройте оставшимся картофелем. Сметану смешайте с 50 мл воды, посолите и равномерно залейте запеканку. Посыпьте тертым сыром. Запекайте 35-40 минут при 200°C до золотистой корочки. Дайте немного остыть в форме.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Натираю кабачки, добавляю сыр и чеснок — заливаю яичной смесью. Летняя запеканка в сковороде готова
Общество
Натираю кабачки, добавляю сыр и чеснок — заливаю яичной смесью. Летняя запеканка в сковороде готова
За полчаса готовлю завтрак на всю неделю: сладкая и полезная запеканка с овсянкой и фруктами
Общество
За полчаса готовлю завтрак на всю неделю: сладкая и полезная запеканка с овсянкой и фруктами
Картошка, грибы и луковые кольца — томлю под сливочным соусом. Деревенская запеканка с дымком за час
Общество
Картошка, грибы и луковые кольца — томлю под сливочным соусом. Деревенская запеканка с дымком за час
Оглохнете от хруста: классический рецепт квашеной капусты в банке
Семья и жизнь
Оглохнете от хруста: классический рецепт квашеной капусты в банке
Накормит всю семью: экспресс-салат с фасолью — ужин из банки за 5 минут!
Семья и жизнь
Накормит всю семью: экспресс-салат с фасолью — ужин из банки за 5 минут!
рецепты
запеканки
кулинария
картофель
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подбирал на дороге: убийцу шести женщин нашли через 20 лет
Подросток-лыжник разбился на горнолыжном курорте на глазах отца
Лайфхаки для экономии электроэнергии дома: как сократить траты на ЖКУ
Селфи с хищником обернулось кошмаром для туристки
Диета «Стол № 8»: полный список продуктов и меню на неделю при ожирении
Объявление о продаже аэропорта Домодедово исчезло с популярного сервиса
Дочь Ефремова объяснила неэтичность назначения Богомолова в Школу-студию
Экс-нардеп объяснил, почему замерзающие украинцы не выходят на протесты
Лайфхаки для ухода за растениями: советы для начинающих
Лазер и плазма: граница эффективности современных технологий резки металла
Макрон установил новый рекорд по непопулярности среди французов
Захарова оценила отказ Молдавии принять верительные грамоты у посла РФ
Российским дачникам рассказали, к чему их обяжут с марта
Минпросвещения анонсировало переход всех школ на единые учебники
Патриарх Кирилл разочаровался в уровне взаимодействия вузов и РПЦ
«Патентованный нацист»: раскрыто, кто может возглавить ВСУ
Баскетбольный эксперт оценил игру россиянина Демина в НБА
Захарова ответила на провокационный выпад главы парламента Молдавии
«Мать года»: Диброва ответила хейтерам после критики фотосессии с детьми
Россиян предупредили об изменениях в системе расчета алиментов
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.