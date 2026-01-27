Тертый картофель, грибы и сметана — выложите в форму и запеките. Ароматная картофельная запеканка «как в деревне» за 30 минут

Тертый картофель, грибы и сметана — выложите в форму и запеките. Ароматная картофельная запеканка «как в деревне» за 30 минут

Тертый картофель, грибы и сметана — выложите в форму и запеките. Ароматная картофельная запеканка «как в деревне» за 40 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного семейного ужина без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, хрустящая сверху золотистая корочка и сочная, нежная середина, где картофель пропитан сливочно-грибным ароматом.

Для приготовления вам понадобится: 5-6 картофелин, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 200 мл сметаны, 100 г сыра, соль, перец, растительное масло. Картофель очистите и натрите на крупной терке, слегка отожмите сок. Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте до готовности. В смазанную маслом форму выложите половину картофеля, разровняйте. Сверху распределите грибную зажарку, посолите, поперчите. Накройте оставшимся картофелем. Сметану смешайте с 50 мл воды, посолите и равномерно залейте запеканку. Посыпьте тертым сыром. Запекайте 35-40 минут при 200°C до золотистой корочки. Дайте немного остыть в форме.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.