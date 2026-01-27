Организаторы ожидают аншлаг на концерте Долиной в Москве РИА Новости: на первый в 2026 году концерт Долиной продали почти все билеты

На первом в 2026 году концерте певицы Ларисы Долиной в Москве ожидается аншлаг, рассказали РИА Новости организаторы мероприятия. По их словам, проданы практически все билеты на мероприятие, которое состоится 27 января в баре Petter, в 20:00.

Ну да, практически [все билеты проданы]. На данный момент остались места за баром и за одним пятым столиком, — сказала собеседница агентства,

Отмечается, что концертная площадка рассчитана на 91 место. За час до начала концерта в продаже осталось всего 13 билетов.

Ранее концертный директор артистки Сергей Пудовкин сообщил, что Долина приняла участие в памятном музыкальном вечере, посвященном Владимиру Высоцкому. Выступление состоялось в московском театре «Градский Холл» во вторник, 20 января. По словам журналистов, в первой половине наступившего года певица даст целую серию сольных концертов.

Также сообщалось, что юбилейное выступление Долиной в Москве не состоится. Пресс-служба Московского международного Дома музыки отметила, что концертная программа «Юбилей на бис», намеченная на 6 марта, была официально отменена по решению организаторов.