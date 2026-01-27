Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 19:37

Организаторы ожидают аншлаг на концерте Долиной в Москве

РИА Новости: на первый в 2026 году концерт Долиной продали почти все билеты

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На первом в 2026 году концерте певицы Ларисы Долиной в Москве ожидается аншлаг, рассказали РИА Новости организаторы мероприятия. По их словам, проданы практически все билеты на мероприятие, которое состоится 27 января в баре Petter, в 20:00.

Ну да, практически [все билеты проданы]. На данный момент остались места за баром и за одним пятым столиком, — сказала собеседница агентства,

Отмечается, что концертная площадка рассчитана на 91 место. За час до начала концерта в продаже осталось всего 13 билетов.

Ранее концертный директор артистки Сергей Пудовкин сообщил, что Долина приняла участие в памятном музыкальном вечере, посвященном Владимиру Высоцкому. Выступление состоялось в московском театре «Градский Холл» во вторник, 20 января. По словам журналистов, в первой половине наступившего года певица даст целую серию сольных концертов.

Также сообщалось, что юбилейное выступление Долиной в Москве не состоится. Пресс-служба Московского международного Дома музыки отметила, что концертная программа «Юбилей на бис», намеченная на 6 марта, была официально отменена по решению организаторов.

Лариса Долина
концерты
выступления
билеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме увидели одну тенденцию в отношении Европы к Украине
Потерявшая квартиру Долина дала концерт в крошечном баре и попала на видео
«Нас это мало волнует»: пресс-секретарь Лукашенко ответила на угрозы Киева
Мишустин дал новый статус добровольцам Росгвардии в российском приграничье
Меньшова, Алферова, Поплавская: кто из звезд вышел на «войну» с Богомоловым
Взрыв произошел на электроподстанции в Москве
Военэксперт оценил вероятность полномасштабного наступления ЕС на Россию
Точность и толщина: как геометрия влияет на срок службы металлоконструкций
Мрак в Киеве, происки НАТО у границ РФ, Меньшова vs Богомолов: что дальше
В какой город России переехать. Топ городов по уровню жизни, климату, ценам
Названы проблемы, которые встали перед Польшей из-за БПЛА
ЕС заключил еще одну историческую торговую сделку на фоне угроз Трампа
Летевшая в Британию женщина уснула на плече матери и не проснулась
«Адская тема»: Германия поддерживает палачей СС и унижает блокадников
В Верховной раде раскрыли, на чем держится власть Зеленского
Москалькова рассказала о судьбе без вести пропавших бойцов
«Критика и шельмования»: патриарх Кирилл преподал урок уважения к учителям
Трамп пообещал урегулировать очередной конфликт
Организаторы ожидают аншлаг на концерте Долиной в Москве
Как квасить капусту с медом: хрустит лучше бабушкиной
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.