«Адская тема»: Германия поддерживает палачей СС и унижает блокадников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ властей Германии выплатить компенсации всем блокадникам Ленинграда вызывает шок. Берлин до сих пор не признает это и другие преступления нацистов в отношении народов СССР геноцидом и платит пособия их жертвам очень избирательно. При этом в ФРГ исправно снабжают пенсиями бывших служащих СС и коллаборационистов. С чем связана такая политика Германии и может ли РФ добиться справедливости — в материале NEWS.ru.

Что сказали в МИД о компенсациях

В годовщину снятия блокады Ленинграда, 27 января, посольство России в Германии призвало немецкие власти наконец официально признать преступления Третьего рейха против советского народа геноцидом и понести «историческую ответственность» за зверства нацистов. В дипмиссии отметили, что блокада стала беспрецедентным по своей жестокости и бесчеловечности преступлением: на протяжении почти 900 дней и ночей германские войска пытались уничтожить Ленинград и его население, включая детей, женщин и стариков.

Дипломаты также в очередной раз потребовали от властей ФРГ распространить индивидуальные компенсации за блокаду на всех пострадавших от тех событий вне зависимости от национальности — сейчас выплаты получают только блокадники-евреи.

Это требование поддержала Мария Захарова. По ее словам, действия Берлина — это «возвращение к той адской теме сегрегации людей, которая привела мир к Второй мировой войне».

«Отказ Германии распространить выплаты на всех блокадников без дискриминации по национальному признаку шокирует на фоне выплачиваемых ею уже многие десятилетия социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха», — подчеркнула дипломат.

Почему Германия назначила выплаты только евреям

Решение о ежемесячных выплатах в размере €375 евреям, пережившим блокаду, было принято властями ФРГ осенью 2021 года. На пособия также могут претендовать представители еврейской нации, которые в годы Второй мировой войны были вынуждены скрываться во Франции и Румынии.

Доцент кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления кандидат исторических наук Олег Яхшиян в беседе с NEWS.ru объяснил такую избирательность тем, что в послевоенные годы вопрос защиты евреев стал особенно острым.

«На уровне ООН было принято решение о создании Государства Израиль. И обязательства Германии выплачивать компенсации всем пострадавшим еврейской национальности были в русле этой политики: мы каемся за геноцид и пытаемся хоть как-то компенсировать причиненное зло», — заметил эксперт.

Фактически выплаты начались еще в 1950-е. Сначала Германия перечислила 3 млрд марок Израилю и 500 млн марок организации Claims Conference, которая курирует вопрос материальных претензий евреев к Германии. При этом представители нации из «коммунистических» стран ни на какие пособия претендовать не могли, как и остальные национальности.

Власти России неоднократно пытались исправить эту несправедливость. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва обращалась по этому вопросу к нескольким международным общественным организациям, а также к Европейскому еврейскому конгрессу и правительству Израиля. Но никто из них так и не оказал России поддержки.

За что Германия платит нацистским палачам

Хотя ФРГ игнорирует страдания людей, почти три года выживавших в блокадном Ленинграде, это не мешает германским властям исправно платить пособия бывшим военнослужащим СС, вермахта и другим пособникам Третьего рейха. По данным платформы FragDenStaat, ежегодно Берлин выделяет на эти выплаты €5 млн. Размер пенсий — от €164 до €1055 в месяц, их получают около 8000 человек. Часть денег также направляют бывшим солдатам-эсэсовцам, которые сегодня живут в европейских странах, например в Бельгии и Великобритании. Члены бельгийского парламента от партии DeFI даже приняли резолюцию с требованием прекратить выплаты нацистам.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что Германия не откажется от поддержки бывших служителей Рейха.

«Логика тут простая: если они не были признаны судом военными преступниками, то они — обычные граждане, которые могут рассчитывать на пенсию. Что касается жертв нацистов, то США, англосаксы и Израиль препятствовали признанию геноцида славян на международном уровне. А нет геноцида — нет и компенсаций», — пояснил он.

Эксперт напомнил, что не был признан и геноцид советского народа, факт которого неоднократно подтверждал Следственный комитет РФ.

«Но чтобы признать геноцид на уровне ООН и получить компенсации, нам нужно как минимум победить в противостоянии с коллективным Западом и занять в международной организации лидирующие позиции», — считает Мухин.

Пока же, по словам эксперта, продолжает действовать логика сегрегации времен Второй мировой войны: есть «нации-господа», которые могут рассчитывать на преференции в виде выплат, и все остальные, кому на справедливость рассчитывать не приходится. С этим в беседе с NEWS.ru согласился и старший научный сотрудник Института российской истории РАН, член Совета по правам человека при президенте России Сергей Соловьев.

«Что касается именно Германии, то она признала свою вину за преступления Второй мировой лишь частично. И сейчас ее основной нарратив такой: все это дело далекого прошлого, о котором и вспоминать не стоит», — резюмировал он.

