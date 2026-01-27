Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 05:46

За полчаса готовлю завтрак на всю неделю: сладкая и полезная запеканка с овсянкой и фруктами

Фото: D-NEWS.ru
За полчаса готовлю завтрак на всю неделю! В этом помогает сладкая и полезная запеканка с овсяными хлопьями и фруктами. Вкус блюда напоминает нежный овсяный кекс: банан дает естественную сладость, корица — пряный аромат.

Для базового теста вам понадобится: 2 крупных спелых банана, 2 стакана молотых овсяных хлопьев, 2 яйца, 1 стакан молока, 1 ч. л. разрыхлителя, 1–2 ч. л. молотой корицы, щепотка соли. Разогрейте духовку до 180 °C. В большой миске разомните бананы вилкой в пюре. Добавьте яйца и молоко, взбейте венчиком. Всыпьте молотую овсянку, разрыхлитель, корицу и соль. Тщательно перемешайте до однородности. Тесто будет жидким. Подготовьте порционные формы. Разлейте тесто по формам, заполняя их примерно на 2/3. Теперь проявите фантазию: в одну добавьте горсть черники, в другую — кусочки яблока, в третью — малину и т. д. Аккуратно перемешайте начинку в каждой форме. Выпекайте 25–30 минут, пока запеканки не поднимутся и не зарумянятся, а зубочистка, воткнутая в центр, не будет выходить сухой.

Дайте полностью остыть, затем закройте крышками и храните в холодильнике до 5–7 дней. Утром просто достаньте порцию, разогрейте в микроволновке 1–2 минуты — и полезный завтрак готов!

Ранее стало известно, как приготовить пирог с творожно-яблочной заливкой.

Проверено редакцией
