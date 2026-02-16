Пирог «Простушка» с капустой и яйцом: пачка теста в морозилке и пара яиц — идеально на завтрак или ужин

Этот пирог «Простушка» с капустой и яйцом — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое выручает, когда в морозилке ждёт своего часа пачка теста, а в холодильнике — пара яиц и немного капусты. Его необычность в том, что из минимального набора продуктов получается настоящий домашний пирог с хрустящей золотистой корочкой и сочной, ароматной начинкой, которая тает во рту. Получается обалденная вкуснятина: нежное, слоистое тесто, пропитанное соком капусты и яиц, с тонким сливочным вкусом и лёгкой сладостью пассерованного лука. Такой пирог идеален и на завтрак, и на ужин — сытно, быстро и безумно аппетитно.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного или дрожжевого теста, 300 г белокочанной капусты, 3 вареных яйца, 1 луковица, соль, перец и немного растительного масла для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности, добавьте капусту и тушите под крышкой до мягкости, посолите и поперчите. Вареные яйца нарежьте кубиками и смешайте с остывшей капустой. Тесто раскатайте в пласт, выложите начинку, защипните края, формируя пирог. Смажьте взбитым яйцом для румяной корочки и выпекайте при 190 градусах 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплым.

