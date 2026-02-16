Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 14:30

Пирог «Простушка» с капустой и яйцом: пачка теста в морозилке и пара яиц — идеально на завтрак или ужин

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот пирог «Простушка» с капустой и яйцом — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое выручает, когда в морозилке ждёт своего часа пачка теста, а в холодильнике — пара яиц и немного капусты. Его необычность в том, что из минимального набора продуктов получается настоящий домашний пирог с хрустящей золотистой корочкой и сочной, ароматной начинкой, которая тает во рту. Получается обалденная вкуснятина: нежное, слоистое тесто, пропитанное соком капусты и яиц, с тонким сливочным вкусом и лёгкой сладостью пассерованного лука. Такой пирог идеален и на завтрак, и на ужин — сытно, быстро и безумно аппетитно.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного или дрожжевого теста, 300 г белокочанной капусты, 3 вареных яйца, 1 луковица, соль, перец и немного растительного масла для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности, добавьте капусту и тушите под крышкой до мягкости, посолите и поперчите. Вареные яйца нарежьте кубиками и смешайте с остывшей капустой. Тесто раскатайте в пласт, выложите начинку, защипните края, формируя пирог. Смажьте взбитым яйцом для румяной корочки и выпекайте при 190 градусах 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплым.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Заливаю грудку сметаной и сухое филе превращается в обалденное горячее: суперидея для обедов
Общество
Заливаю грудку сметаной и сухое филе превращается в обалденное горячее: суперидея для обедов
Самое удачное печенье в моей жизни — на майонезе с ванилью. Рассыпчатое, нежное, безумно вкусное
Общество
Самое удачное печенье в моей жизни — на майонезе с ванилью. Рассыпчатое, нежное, безумно вкусное
Минтай без жарки и без запаха на всю кухню — сочные биточки за 25 минут: полезно, вкусно и бюджетно
Общество
Минтай без жарки и без запаха на всю кухню — сочные биточки за 25 минут: полезно, вкусно и бюджетно
Напоминает сочник, но не нужно ничего лепить: творожный пирог с ягодами и крошкой штрейзель
Общество
Напоминает сочник, но не нужно ничего лепить: творожный пирог с ягодами и крошкой штрейзель
Любой праздник без хлопот: 15 идей для идеального фуршета
Семья и жизнь
Любой праздник без хлопот: 15 идей для идеального фуршета
пироги
рецепты
кулинария
ужины
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, чем обернется смерть массажистки в спа-центре Петербурга
В Европе «открыли глаза» на жестокую правду после речи Рубио
Атмосферное явление помогло в освобождении Покровки
В Киеве взорвался автомобиль
Улицы Воронежа в преддверии морозов превратились в полноводные реки
Этнограф рассказала о масленичных традициях
Власти отреагировали на идею запретить сбор пожертвований на личные карты
В России намерены создать единую систему подготовки саперов
Мошенники похитили Telegram-аккаунт мэра Улан-Удэ
Профайлер раскрыл превращение Зеленского за годы президентства
Задержанный министр на Кубани лоббировал интересы юрлица
На МосБирже вернули неожиданный инструмент для торгов
Политолог оценил перспективы отношений США и Ирана
Досье начальника ГРУ Костюкова: что известно, служба, переговоры в Женеве
«Буду уезжать»: русский в Финляндии о пересмотре сделок с недвижимостью
Известный тренер поддержал легенду канадского хоккея за слова о России
Вступивший в российские войска футболист погиб в зоне СВО
Россиян предупредили о последствиях употребления добавленного сахара
Росгвардейцы по приметам задержали «кухонного боксера» с ножом
Эксперт раскрыл, чего может лишиться Китай из-за США
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.