Больше молоко и кефир в блины не добавляю, только вода: выходят ажурные, легко переворачиваются

Больше молоко и кефир в блины не добавляю, только вода! Выходят тонкие, ажурные и нежные блинчики, которые легко переворачиваются и никогда не рвутся на сковороде.

Секрет ажурного кружева и прочности блинов кроется в тщательном взбивании яиц, правильной консистенции теста и добавлении кипятка в конце, которое «заваривает» муку.

Для приготовления понадобится: 2 стакана теплой воды, 3 яйца, 1,5 стакана муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 3 ст. л. растительного масла, 1/2 стакана кипятка. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены и увеличения объема. Не переставая взбивать, тонкой струйкой влейте теплую воду. Постепенно добавьте просеянную муку до получения гладкого теста без комочков. Затем влейте растительное масло и перемешайте. Самая важная часть: тонкой струйкой, непрерывно помешивая тесто, влейте в него полстакана крутого кипятка. Тесто станет более жидким и гладким. Дайте ему постоять 10-15 минут. Разогрейте сковороду на среднем огне. Перед первым блином слегка смажьте ее маслом. Жарьте по минуте секунд с каждой стороны.

