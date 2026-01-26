Картошка, грибы и луковые кольца — томлю под сливочным соусом. Деревенская запеканка с дымком за час

Картошка, грибы и луковые кольца — томлю под сливочным соусом. Деревенская запеканка с дымком за час. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного семейного ужина.

Получается обалденная вкуснятина: аппетитная румяная корочка сверху и сочные, пропитанные сливочно-грибным ароматом слои картофеля и лука с глубоким, почти копченым вкусом.

Для приготовления вам понадобится: 5–6 картофелин, 300 г шампиньонов, 2 крупные луковицы, 300 мл сливок 20%, 100 г сыра, 2 ст. л. сливочного масла, соль, перец, растительное масло. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками, грибы — пластинками, лук — кольцами. Обжарьте грибы до золотистости, отдельно обжарьте лук до мягкости. В смазанную маслом форму выложите слоями картофель, грибы, лук. Посолите и поперчите. Повторите слои. Залейте сливками, смешанными с половиной тертого сыра. Посыпьте оставшимся сыром. Накройте фольгой и запекайте 40 минут при 200 °C, затем снимите фольгу и готовьте еще 20 минут до румяной корочки.

