Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 17:30

Салат, который просит добавки: с копченой курицей, ананасами и орешками в медово-горчичной заправке. Вкуснятина на ужин

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или праздничного застолья. Получается обалденная вкуснятина: сочные кусочки копченой курицы, сладкие и сочные ананасы, хрустящие грецкие орехи и свежий сельдерей в невероятно гармоничной, сбалансированной заправке, где медовая сладость идеально сочетается с пикантностью горчицы.

Для приготовления вам понадобится: 300 г копченой курицы, 200 г консервированных ананасов (кусочками), 50–70 г грецких орехов, 1–2 стебля сельдерея. Для заправки: 3 ст. л. майонеза, 1 ст. л. жидкого меда, 1 ч. л. дижонской горчицы, соль по вкусу. Курицу нарежьте кубиками, ананасы обсушите, орехи слегка подсушите на сковороде и порубите, сельдерей нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте все ингредиенты для заправки в отдельной чашке до однородности. В большой салатнице аккуратно соедините курицу, ананасы, орехи и сельдерей. Полейте заправкой и осторожно перемешайте. Подавайте сразу, украсив веточкой зелени.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Сыплю к печени 1 ингредиент — и получается хрустящая феерия: рецепт точно приживется на вашей кухне. Тут еще обалденный маринад
Общество
Сыплю к печени 1 ингредиент — и получается хрустящая феерия: рецепт точно приживется на вашей кухне. Тут еще обалденный маринад
Капустняк по-польски: готовим сытные щи из кислой капусты и копченой колбасы
Общество
Капустняк по-польски: готовим сытные щи из кислой капусты и копченой колбасы
Без всякой дряни: классический рецепт паштета из куриной печени
Семья и жизнь
Без всякой дряни: классический рецепт паштета из куриной печени
Картофельный пирог без мяса: сытный ужин за полчаса, который покорит всю семью!
Общество
Картофельный пирог без мяса: сытный ужин за полчаса, который покорит всю семью!
Этот баварский салат обожает даже тот, кто не любит салаты: с теплой картошкой, беконом и хрустящими сухариками. Исчезает со стола мгновенно
Общество
Этот баварский салат обожает даже тот, кто не любит салаты: с теплой картошкой, беконом и хрустящими сухариками. Исчезает со стола мгновенно
рецепты
салаты
ужины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина отрезал язык возлюбленной, а после сам сдался полиции
Полиция арестовала пастора, который 10 лет насиловал прихожанок
Дачникам рассказали, что не стоит делать с деревьями зимой
Дикий холод сковал Москву. Когда потеплеет, чего ждать в феврале и марте
Выпускники МХАТ не захотели видеть во главе школы-студии мужа Собчак
Политолог раскрыл, кто пытается разжечь гражданский конфликт в США
Машина скорой помощи в российском регионе стала целью ВСУ
Объявлены сроки нового этапа переговоров России, США и Украины
В Донбассе ограбили церковь
Рютте признал зависимость Евросоюза от США в ключевом вопросе
«Будем надеяться на здравомыслие»: депутат о запрете ЕС на импорт газа РФ
Члены Евросоюза отправились в суд из-за запрета российского газа
Генсек НАТО объявил об окончании эпохи американской опеки над Европой
Онищенко оценил шансы создания вакцины против опасного вируса из Индии
Сына утопила, а дочь хотела забить камнем: в чем обвиняют Александру Шалину
Названа главная опасность переданных ВСУ французских дронов Rodeur
«Жизнь моя сложилась бестолково»: Волочкова со сцены рассказала о мужчинах
В Госдуме ответили на вопрос о новых налогах для самозанятых
Ребенок пострадал из-за взрыва «газовой бомбы на колесах»
Россиянин поел корм для попугаев и лишился прав
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час
Общество

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.