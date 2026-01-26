Салат, который просит добавки: с копченой курицей, ананасами и орешками в медово-горчичной заправке. Вкуснятина на ужин

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или праздничного застолья. Получается обалденная вкуснятина: сочные кусочки копченой курицы, сладкие и сочные ананасы, хрустящие грецкие орехи и свежий сельдерей в невероятно гармоничной, сбалансированной заправке, где медовая сладость идеально сочетается с пикантностью горчицы.

Для приготовления вам понадобится: 300 г копченой курицы, 200 г консервированных ананасов (кусочками), 50–70 г грецких орехов, 1–2 стебля сельдерея. Для заправки: 3 ст. л. майонеза, 1 ст. л. жидкого меда, 1 ч. л. дижонской горчицы, соль по вкусу. Курицу нарежьте кубиками, ананасы обсушите, орехи слегка подсушите на сковороде и порубите, сельдерей нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте все ингредиенты для заправки в отдельной чашке до однородности. В большой салатнице аккуратно соедините курицу, ананасы, орехи и сельдерей. Полейте заправкой и осторожно перемешайте. Подавайте сразу, украсив веточкой зелени.

