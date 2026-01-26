Без всякой дряни: классический рецепт паштета из куриной печени

Вы считаете, что идеальный паштет из куриной печени — это сложно и долго? Сейчас мы развеем этот миф, показав, как три простых шага рождают шедевр нежнее нежного!

Берем полкило куриной печенки, не забыв снять пленки. Пока она отдыхает, шинкуем луковицу и трем морковку — они пойдут на сковороду пассероваться в сливочном масле до золотистой нежности. Далее по рецепту паштета из куриной печени к овощам отправляем главный ингредиент.

Жарим все вместе минут 7--10, пока печень не перестанет быть кровавой. Вот и весь секрет! Теперь всю эту ароматную массу, пока она горячая, отправляем в чашу блендера. Туда же — хороший кусок мягкого сливочного масла (граммов 100), соль, перец и щепотка мускатного ореха для пикантности. Взбиваем до состояния шелкового крема.

Остается переложить паштет из куриной печени в красивую посуду, разровнять и дать ему как следует остыть в холодильнике. Через несколько часов вас ждет нежная, тающая во рту классика, которая заставит вас забыть о любом магазинном аналоге!

