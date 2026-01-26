Картофельный «пирог» без мяса: сытный ужин за полчаса, который покорит всю семью!

Этот простой рецепт станет вашей находкой на ужин: всего несколько ингредиентов, минимум усилий — и на столе появляется аппетитное, сытное блюдо. Оно отлично заменит мясные варианты, порадует вкусом и не ударит по бюджету. Попробуйте — и наверняка захотите повторить!

Для приготовления возьмите 2 картофелины, растительное масло для обжарки, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. паприки. Для соуса понадобятся 4 яйца, 2 помидора (или 5–6 черри), зелёный лук по вкусу, 200 г сметаны, соль и чёрный перец по вкусу, 50–70 г твёрдого сыра и зелень для подачи. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками, обжарьте на сковороде с маслом, периодически переворачивая. Через 5 минут добавьте соль и паприку, продолжайте готовить ещё 7–10 минут. Параллельно приготовьте соус: смешайте в миске яйца, нарезанные помидоры, зелёный лук, сметану, соль и перец. Залейте соусом почти готовый картофель, накройте крышкой и тушите на минимальном огне 15 минут. Затем переверните «пирог» на тарелку, верните на сковороду, посыпьте сыром и зеленью, дайте сыру расплавиться (около 5 минут). Блюдо готово — можно подавать к столу!

