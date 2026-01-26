Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 17:00

Травматолог предостерег от растирания обмороженных участков тела

Врач Ефремов: растирание обмороженных участков тела еще больше нарушает кровоток

Растирание обмороженных участков тела еще больше нарушает кровеносное движение, заявил MIR24.TV со ссылкой на травматолога Дмитрия Ефремова. Он предупредил, что один из первых признаков обморожения — это локальное побледнение кожи.

Вы потерли, тромбы образовались в этих уже суженных сосудах и еще больше нарушили кровеносное движение, только усугубили всю ситуацию. Поэтому строго нельзя ни снегом, ни телом, ни перчатками, ничем, — предупредил Ефремов.

Он отметил, что чаще всего люди обмораживают уши, щеки и нос. В такой ситуации лучше всего поскорее зайти в теплое помещение, укрыться теплыми вещами и выпить согревающий напиток.

Ранее врач-терапевт Алена Паршина заявила, что во время сильных морозов следует надевать термобелье и несколько слоев одежды. По ее словам, многослойность — главный принцип для сохранения тепла в такую погоду.

