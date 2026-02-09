Зимняя Олимпиада — 2026
Травматолог назвал главную ошибку при обморожении

Травматолог Крынин предостерег от растирания обмороженных рук снегом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обмороженные участки тела категорически нельзя растирать снегом, заявил «Здоровью Mail» травматолог Михаил Крынин. Вместо этого нужно как можно быстрее зайти в теплое помещение и по возможности погрузить поврежденную часть тела в теплую воду.

Первое и самое главное: никогда не растирайте обмороженные участки снегом. Низкая температура, подобно ожогу, глубоко повреждает ткани, а трение только усугубляет травму, — предупредил Крынин.

При второй или третьей степени обморожения, когда у человека, помимо покалывания и покраснения, появляются волдыри, следует обвязать поврежденный участок стерильной повязкой. После этого нужно оперативно обратиться к врачу.

Ранее офтальмолог Лидия Садулаева заявила, что травмированный глаз необходимо прикрыть жестким щитком, который при этом не будет сдавливать глазное яблоко. После этого следует как можно скорее доставить человека в травмпункт или отделение неотложной помощи.

