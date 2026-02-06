Офтальмолог дала советы, что делать при травмах глаза

Травмированный глаз необходимо прикрыть жестким щитком, который при этом не будет сдавливать глазное яблоко, заявила aif.ru офтальмолог Лидия Садулаева. После этого следует как можно скорее доставить человека в травмпункт или отделение неотложной помощи.

Категорически нельзя трогать поврежденное место даже при возникновении зуда, предупредила Садулаева. Она отметила, что травма глаза может привести к ретробульбарному или внутриглазным кровоизлияниям. Другим последствием может быть повреждение сетчатки глаза.

В целях профилактики травм врач призвала использовать средства защиты, в том числе шлем, во время занятий спортом. Кроме того, важно сохранять бдительность и аккуратность, подытожила специалист.

