06 февраля 2026 в 13:44

Офтальмолог дала советы, что делать при травмах глаза

Офтальмолог Садулаева: травмированный глаз нужно прикрыть жестким щитком

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Травмированный глаз необходимо прикрыть жестким щитком, который при этом не будет сдавливать глазное яблоко, заявила aif.ru офтальмолог Лидия Садулаева. После этого следует как можно скорее доставить человека в травмпункт или отделение неотложной помощи.

Категорически нельзя трогать поврежденное место даже при возникновении зуда, предупредила Садулаева. Она отметила, что травма глаза может привести к ретробульбарному или внутриглазным кровоизлияниям. Другим последствием может быть повреждение сетчатки глаза.

В целях профилактики травм врач призвала использовать средства защиты, в том числе шлем, во время занятий спортом. Кроме того, важно сохранять бдительность и аккуратность, подытожила специалист.

Ранее травматолог Геннадий Гордеев рассказал, что неосторожное катание на тюбинге чревато ушибами и даже черепно-мозговой травмой. Он подчеркнул, что в 2026 году сложились особенно опасные условия для этого зимнего увлечения.

