Врач рассказала, как снизить риск развития хронических заболеваний

Правильное питание может снизить риск развития хронических заболеваний, рассказала Pravda-nn.ru главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая. Она призвала ограничить потребление некоторых продуктов.

Правильно питаться — ограничить потребление соли до 5 г в сутки, увеличить потребление фруктов и овощей не менее 400–500 г в день, увеличить потребление продуктов из цельного зерна, орехов, бобовых для обеспечения организма клетчаткой, снизить потребление насыщенных жиров, — рассказала Савицкая.

Врач отметила, что также помогут отказ от алкоголя и регулярная физическая активность. По ее словам, здоровый образ жизни является одной из наиболее действенных мер профилактики хронических заболеваний.

