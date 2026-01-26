Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 16:53

Врач рассказала, как снизить риск развития хронических заболеваний

Врач Савицкая: правильное питание снижает риск развития хронических заболеваний

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Правильное питание может снизить риск развития хронических заболеваний, рассказала Pravda-nn.ru главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая. Она призвала ограничить потребление некоторых продуктов.

Правильно питаться — ограничить потребление соли до 5 г в сутки, увеличить потребление фруктов и овощей не менее 400–500 г в день, увеличить потребление продуктов из цельного зерна, орехов, бобовых для обеспечения организма клетчаткой, снизить потребление насыщенных жиров, — рассказала Савицкая.

Врач отметила, что также помогут отказ от алкоголя и регулярная физическая активность. По ее словам, здоровый образ жизни является одной из наиболее действенных мер профилактики хронических заболеваний.

Ранее терапевт Зарема Тен рассказала, что длительная и частая головная боль может сигнализировать о невралгии, патологиях шеи и повышении внутричерепного давления. Этот симптом нередко указывает на риск инсульта, отметила врач.

болезни
питание
врачи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не просто орех, а тропический суперфуд: все о бразильском орехе
Известный российский телеведущий четыре часа пролежал на полу
Политолог ответил, чем грозит Украине отказ от мирных инициатив Трампа
Раскрыто, будет ли в США гражданская война
Названы дата и место похорон Вероники Ганич
Мужчина отрезал язык возлюбленной, а после сам сдался полиции
Полиция арестовала пастора, который 10 лет насиловал прихожанок
Дачникам рассказали, что не стоит делать с деревьями зимой
Дикий холод сковал Москву. Когда потеплеет, чего ждать в феврале и марте
Выпускники МХАТ не захотели видеть во главе школы-студии мужа Собчак
Политолог раскрыл, кто пытается разжечь гражданский конфликт в США
Машина скорой помощи в российском регионе стала целью ВСУ
Объявлены сроки нового этапа переговоров России, США и Украины
В Донбассе ограбили церковь
Рютте признал зависимость Евросоюза от США в ключевом вопросе
«Будем надеяться на здравомыслие»: депутат о запрете ЕС на импорт газа РФ
Члены Евросоюза отправились в суд из-за запрета российского газа
Генсек НАТО объявил об окончании эпохи американской опеки над Европой
Онищенко оценил шансы создания вакцины против опасного вируса из Индии
Сына утопила, а дочь хотела забить камнем: в чем обвиняют Александру Шалину
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час
Общество

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.