26 января 2026 в 15:00

Фото: D-NEWS.ru
Кексы приелись. Выпекаю творожный кракелюр — с трещинкой сверху и бархатной влажной текстурой внутри. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для чаепития, когда хочется чего-то особенного без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: аппетитная сеть сладких трещин на золотистой поверхности и невероятно нежная, влажная, словно бархат, творожная мякоть с насыщенным ванильным ароматом.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 3 яйца, 150 г сахара, 100 г размягчённого сливочного масла, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин. Разотрите творог через сито или взбейте блендером до гладкости. Добавьте яйца, сахар, мягкое масло, ванилин и соль, тщательно взбейте. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в творожную массу, аккуратно перемешав лопаткой до однородности. Тесто получится густым, как сметана. Выложите его в смазанную маслом и присыпанную мукой форму (лучше использовать разъёмную). Разровняйте и выпекайте в хорошо разогретой до 200°C духовке 10 минут, затем уменьшите температуру до 180°C и выпекайте ещё 40-45 минут до золотистого цвета и характерных трещин. Дайте пирогу полностью остыть в форме — так он сохранит свою влажную текстуру.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
