26 января 2026 в 16:55

Излишне «горячий» россиянин разделся в автобусе и выбежал на улицу в мороз

В Екатеринбурге мужчина разделся в автобусе и выбежал на улицу в мороз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В следовавшем из Екатеринбурга в Серов междугороднем автобусе один из пассажиров разделся в салоне и выбежал на улицу в сильный мороз, сообщает портал Е1.RU. Мужчину задержали сотрудники полиции.

По словам очевидцев, сначала пассажир вел себя спокойно, однако затем заявил, что ему стало жарко, и начал снимать с себя одежду. В дальнейшем он стал кричать о желании закурить и несколько раз ударил ногой в лобовое стекло автобуса.

На одной из остановок мужчина выбежал из автобуса на улицу при температуре около −25 градусов. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали его. По предварительной версии правоохранительных органов, причиной неадекватного поведения могло стать сильное наркотическое опьянение.

Ранее уролог Артур Богатырев заявил, что постоянное переохлаждение и, как следствие, хронические воспалительные процессы могут вызвать бесплодие у мужчин. Помимо нарушений репродуктивной функции, у человека могут появиться проблемы с мочевым пузырем и почками. В частности, переохлаждение чревато циститом и пиелонефритом. Кроме того, есть риск развития простатита. Врач пояснил, что холод — не прямая причина инфекций. Он становится спусковым крючком для воспалительного процесса.

автобусы
пассажиры
наркотики
наркоманы
