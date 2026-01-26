Слоеный салат с креветками: мой фирменный рецепт с рисом и горошком

Самый вкусный салат с креветками представляет собой нарядное слоеное блюдо. Его основа — четкая последовательность ингредиентов. Для приготовления потребуются отварные очищенные креветки (300 г), вареный рассыпчатый рис (200 г), консервированный зеленый горошек (150 г), отварные яйца (4 штуки), вареная морковь (2 штуки) и майонез для пропитки.

Слоеный салат с креветками формируется в прозрачной салатнице. Первым слоем укладывается рис, который смазывается майонезной сеткой. Далее следует слой из рубленых яиц, потом зеленый горошек и тертая морковь. Каждый пласт аккуратно промазывается. Завершает композицию слой из целых или половинок отварных креветок, который также покрывается легкой майонезной сеткой.

Такой сытный салат с креветками, рисом и яйцами обладает сбалансированным вкусом, где нежность моркови и риса сочетается со сладостью горошка и морским акцентом креветок. Классический салат с майонезом выдерживается в холодильнике несколько часов для пропитки, после чего подается к столу. Это блюдо считается беспроигрышным вариантом для праздничного ужина или фуршета. Его презентация в виде четких слоев выглядит эффектно и аппетитно.

