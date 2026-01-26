Секрет фирменного салата: креветки, кунжут и маринованный имбирь

Самый вкусный салат с креветками — это гармония морских ноток и азиатских акцентов. Его изюминка — фирменная заправка. Для основы берутся крупные очищенные креветки (300 г), свежий огурец (2 штуки), авокадо (1 штука), рукола (100 г), слегка обжаренный кунжут (2 столовые ложки) и маринованный красный имбирь (50 г).

Креветки обжариваются на раскаленном масле до румяной корочки, что усиливает их вкус. Отдельно готовится соус из соевого соуса (3 столовые ложки), сока лайма, оливкового масла, тертого свежего имбиря и щепотки сахара. Этот ароматный имбирный соус связывает все компоненты. В сервировочном блюде сочетают руколу, нарезанные соломкой огурец и авокадо, теплые креветки, тонкие лепестки имбиря. Все поливается заправкой и посыпается хрустящим кунжутом.

Такой свежий салат с креветками удачно сочетает легкость и сытность. Азиатские нотки в салате проявляются благодаря грамотному балансу соленого, кислого и острого. Блюдо можно считать образцом изысканного и быстрого ужина, который украсит как обычный вечер, так и праздничный стол. Его вкус — яркий и запоминающийся.

