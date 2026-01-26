«Что-то здесь темное»: депутат о размещении 54 танков Abrams в Румынии

Размещение США 54 танков Abrams в Румынии должно всех насторожить, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, это совершенно неожиданная новость, которая идет вразрез с прежними договоренностями Москвы и Вашингтона, в том числе после встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Анкоридже.

Верить США вообще нельзя. Вот, например, эта новость с танками Abrams. Наверное, это новые машины, а не те, которые они давали Украине. Я скажу, это серьезно. До танковой бригады не дотягивает, но это больше батальона. Что они будут делать в Румынии? Может быть, учения какие-то, но все равно это вопреки всему, о чем мы договаривались в Анкоридже и так далее. Это, честно говоря, совершенно неожиданная новость. Что-то здесь темное. У них контрактная армия, а тут ротация. Они же не ведут боевые действия, какая может быть ротация? Нужно отслеживать эту обстановку. Румыния граничит с Украиной. Против нас или нет отправили эти танки, тут можно говорить все что угодно, но это должно всех насторожить, — высказался Соболев.

Ранее начальник Генштаба вооруженных сил Румынии Георгица Влад заявил, что США в ближайшее время развернут на территории европейского государства подразделение, оснащенное танками Abrams. По его словам, Вашингтон согласился сохранить уровень военного участия и повысить боевой потенциал сил, работающих в регионе.