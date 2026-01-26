Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 14:26

США отправят к восточной границе НАТО подразделение с танками Abrams

США отправят в Румынию подразделение с танками Abrams

Танк M1A2 Abrams Танк M1A2 Abrams Фото: Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram/Keystone Press Agency/Global Look Press
США в ближайшее время развернут в Румынии подразделение, оснащенное танками Abrams, заявил начальник Генштаба вооруженных сил страны Георгица Влад. По его словам, Вашингтон согласился сохранить уровень военного участия и повысить боевой потенциал сил, работающих в регионе, передает The Romania Journal.

Соединенные Штаты согласились поддерживать тот же объем сил и, более того, улучшить качество и летальность подразделений, размещенных в Румынии. В ближайший период в страну прибудет отряд американских военных с танками Abrams,— отметил Влад.

Глава Генштаба уточнил, что речь идет о ротационной группировке, а не об увеличении численности контингента. Он напомнил, что осенью прошлого года США сообщили о сокращении присутствия, однако планируют оставить около тысячи военнослужащих.

Сейчас в Румынии также размещены силы нескольких европейских государств. По данным журналистов, совокупная численность иностранных военных после корректировки американской ротации составит порядка 3,5 тысячи человек.

Ранее американский авианосец USS Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток. Также в скором времени в регионе может появиться батарея противоракетной обороны THAAD. На этом фоне на центральной площади Тегерана появилась фреска с прямым предупреждением США об ответе в случае вторжения в Иран. На изображении показан авианосец с поврежденными истребителями и телами на палубе.

