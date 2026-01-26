США отправят к восточной границе НАТО подразделение с танками Abrams США отправят в Румынию подразделение с танками Abrams

США в ближайшее время развернут в Румынии подразделение, оснащенное танками Abrams, заявил начальник Генштаба вооруженных сил страны Георгица Влад. По его словам, Вашингтон согласился сохранить уровень военного участия и повысить боевой потенциал сил, работающих в регионе, передает The Romania Journal.

Соединенные Штаты согласились поддерживать тот же объем сил и, более того, улучшить качество и летальность подразделений, размещенных в Румынии. В ближайший период в страну прибудет отряд американских военных с танками Abrams,— отметил Влад.

Глава Генштаба уточнил, что речь идет о ротационной группировке, а не об увеличении численности контингента. Он напомнил, что осенью прошлого года США сообщили о сокращении присутствия, однако планируют оставить около тысячи военнослужащих.

Сейчас в Румынии также размещены силы нескольких европейских государств. По данным журналистов, совокупная численность иностранных военных после корректировки американской ротации составит порядка 3,5 тысячи человек.

