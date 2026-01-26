Тушеная капуста по‑советски: забытый рецепт, который станет любимчиком на кухне!

Если вы думаете, что тушеная капуста — блюдо простое и ничем не примечательное, попробуйте вариант из кулинарной книги времен СССР — он удивит вас глубиной вкуса и ароматом. Секрет в особой технике приготовления и удачной комбинации ингредиентов. Готовится несложно, а результат порадует всю семью: сочная капуста с нежным куриным филе и пикантным соусом станет частым гостем на вашем столе.

Возьмите 1 кг капусты, 1 луковицу, 500 г куриного филе, 1 ст. л. муки, 2 ст. л. томатной пасты, 1 ст. л. уксуса 9%, 1 ст. л. сахара, 150 мл воды, соль и перец по вкусу, 2 лавровых листа и растительное масло для жарки. Начните с нарезки: капусту нашинкуйте соломкой, лук — кубиками, филе — небольшими кусочками. Обжарьте лук до мягкости, добавьте курицу, посолите и поперчите. Выложите капусту, влейте воду и тушите без крышки около 20 минут, помешивая. Когда капуста станет мягкой, приготовьте соус: смешайте томатную пасту, муку, уксус и сахар до однородности. Влейте соус в сковороду, добавьте лавровый лист и тушите под крышкой еще 10–15 минут. Готово — можно подавать!

