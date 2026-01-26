Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 14:03

Тушеная капуста по‑советски: забытый рецепт, который станет любимчиком на кухне!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы думаете, что тушеная капуста — блюдо простое и ничем не примечательное, попробуйте вариант из кулинарной книги времен СССР — он удивит вас глубиной вкуса и ароматом. Секрет в особой технике приготовления и удачной комбинации ингредиентов. Готовится несложно, а результат порадует всю семью: сочная капуста с нежным куриным филе и пикантным соусом станет частым гостем на вашем столе.

Возьмите 1 кг капусты, 1 луковицу, 500 г куриного филе, 1 ст. л. муки, 2 ст. л. томатной пасты, 1 ст. л. уксуса 9%, 1 ст. л. сахара, 150 мл воды, соль и перец по вкусу, 2 лавровых листа и растительное масло для жарки. Начните с нарезки: капусту нашинкуйте соломкой, лук — кубиками, филе — небольшими кусочками. Обжарьте лук до мягкости, добавьте курицу, посолите и поперчите. Выложите капусту, влейте воду и тушите без крышки около 20 минут, помешивая. Когда капуста станет мягкой, приготовьте соус: смешайте томатную пасту, муку, уксус и сахар до однородности. Влейте соус в сковороду, добавьте лавровый лист и тушите под крышкой еще 10–15 минут. Готово — можно подавать!

Ранее сообщалось: если хотите приготовить курицу так, чтобы мясо было невероятно сочным и буквально таяло, тогда цыпленок табака по-грузински — ваш идеальный вариант. Весь секрет в особой подготовке тушки и волшебной пропитке ароматным маслом.

Проверено редакцией
Читайте также
Картофельный «пирог» без мяса: сытный ужин за полчаса, который покорит всю семью!
Общество
Картофельный «пирог» без мяса: сытный ужин за полчаса, который покорит всю семью!
Пышки на кефире — объедение без лишних хлопот: сытно, быстро и почти без масла
Общество
Пышки на кефире — объедение без лишних хлопот: сытно, быстро и почти без масла
Кексы приелись. Выпекаю творожный кракелюр — с трещинкой сверху и бархатной влажной текстурой внутри
Общество
Кексы приелись. Выпекаю творожный кракелюр — с трещинкой сверху и бархатной влажной текстурой внутри
Смешиваю творог с манкой и тертым яблоком — запекаю. Пышное суфле «Яблочная нежность» готово за 35 минут
Общество
Смешиваю творог с манкой и тертым яблоком — запекаю. Пышное суфле «Яблочная нежность» готово за 35 минут
Сэндвичи‑омлеты: завтрак, который покорит всю семью с первого укуса
Общество
Сэндвичи‑омлеты: завтрак, который покорит всю семью с первого укуса
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕК проверит сервис Grok из-за функции «раздевания» людей на фото
Мифы и правда о блокадном Ленинграде: разоблачаем легенды
Золотовицкий, Тальков, Панин: кто еще из актеров повторил смерти киногероев
«Свою лепту внес»: Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе
Умер заслуженный спасатель России, создавший спецотряд в МЧС
Посол России в Венесуэле раскрыл, как военные пытались защитить Мадуро
Владельцы бытовой электроники пожаловались на массовые сбои
«Автодор» отреагировал на слухи о повышении тарифов на платных трассах
Мэра города попытались убить выстрелом из гранатомета
Москвичей предупредили о сильнейшем снегопаде
Воробьев обозначил важный фактор развития Подмосковья
Таможенные органы возбудили почти 2 тыс. уголовных дел в 2025 году
Только Россия может спасти мир: США готовят ад на Ближнем Востоке
В Госдуме ответили на инициативу о блокировке сайтов с «решебниками»
Военэксперт раскрыл, как сильно отстают США от России в сфере гиперзвука
Во Владивостоке женщина и ребенок чуть не сгорели в лифте
Политолог спрогнозировал, что станет самым крупнейшим провалом Трампа
Стало известно, когда уберут главную новогоднюю елку Петербурга
В Крыму подросток сознался в поджоге автомобиля из-за ненависти к евреям
Россиян предупредили об опасности хронических неинфекционных болезней
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали
Общество

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.