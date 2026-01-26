«Свою лепту внес»: Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе

Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) решила возобновить спортивную карьеру в группе Этери Тутберидзе, поскольку чувствует себя с ней комфортно, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, сотрудничающий с фигуристкой в ледовых шоу. Он отметил, что с пониманием относится к решению спортсменки.

К решению Саши отношусь с пониманием. Она вернулась к тренеру, с которой долго работала и с которой ей комфортно. Свою лепту в ее возвращение в спорт после родов внес, — сказал он.

Ранее Трусова решила продолжить спортивный путь в группе Этери Тутберидзе. Спортсменка, не выступавшая на соревнованиях с сезона-2022/23, отмечала в своем блоге, что решила вернуться к наставнице, так как ей комфортнее с ней работать. По словам спортсменки, она долго думала над выбором тренера после беременности и остановилась на той, с кем занималась большую часть карьеры.

До этого фигуристка впервые вышла в свет с пятимесячным сыном Михаилом, приняв участие в съемках шоу «Ледниковый период». На опубликованных кадрах видно, как Трусова делится комментариями после проката, держа ребенка на руках, а ее партнер по проекту Иван Жвакин оказывает им поддержку.